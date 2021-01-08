Повторный тест на COVID-19 шведской лыжницы Сван дал отрицательный результат

Шведская лыжницы Линн Сван сдала отрицательный тест на коронавирус, сообщает Aftonbladet. Результат первого тестирования был положительным. Спортсменка, таким образом, сможет продолжить участие в «Тур де Ски».

До этого была информация, что сборная Швеции в случае повторного положительного теста у Сван может сняться с «Тур де Ски» в полном составе. Сван выиграла стартовые два этапа на «Тур де Ски» и идет на 16-м месте в общем зачете.

Также сообщается, что два финских лыжника, которые ранее сдали положительный тест на COVID-19, получили отрицательный результат контрольного тестирования. Их имена не указаны.