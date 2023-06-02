Олимпийский чемпион Иванов не видит ничего плохого в гонке женщин на 50 км

Олимпийский чемпион Михаил Иванов оценил решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) включить женские гонки на 50 км в программы чемпионатов и Кубков мира.

«Сейчас мир борется за гендерное равенство, и давать однозначную оценку правильности решения FIS утвердить женские гонки на 50 км было бы неправильно. Есть два противоположных лагеря. В одном люди против нововведений, в другом — за. Как только появилась информация про женский марафон, я поговорил с нашими лыжницами, и многие из них нормально отнеслись к гонкам на этой дистанции. Тем более, что женщины уже не первый год бегают марафоны наравне с мужчинами. Поэтому если женские 50 км будут в рамках чемпионатов и Кубков мира, я не вижу в этом ничего плохого», — приводит ТАСС слова Иванова.

Российские и белорусские лыжники отстранены от международных турниров с марта 2022 года. В мае 2023-го FIS приняла решение оставить отстранение в силе до дальнейшего уведомления.