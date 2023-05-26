Вяльбе считает, что на Олимпиаде 2026 года дистанции у лыжников и лыжниц будут разными

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что олимпийский переход на одинаковые для мужчин и женщин дистанции в лыжных гонках произойдет только к 2030 году.

«FIS уже сообщила о переговорах с Международным олимпийским комитетом. Думаю, что к 2026 году они переделать точно не успеют, а вот в 2030 году, скорее всего, уже будет новый формат», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 мая окончательно уравняла мужские и женские дистанции в лыжных гонках, теперь новый формат будет распространяться и на чемпионаты мира.