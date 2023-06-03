Иванов считает, что российские лыжники откажутся выступать без флага

Победитель Олимпиады 2002 года в гонке на 50 км Михаил Иванов считает, что члены сборной России по лыжным гонкам откажутся принимать участие в международных стартах, если получат допуск на них только в качестве нейтральных спортсменов.

«Я думаю, что наши ведущие лыжники и сами не захотят выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Потому что мы и так слишком долго выступали без флага и гимна своей страны. До какого-то периода эта ситуация еще была терпимой, но совсем обезличенными спортсмены не захотят выступать. Тут уже будут совсем другие причины для присвоения нейтрального статуса, и я думаю, вряд ли лыжники согласятся на такое», — приводит слова Иванова ТАСС.

МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.