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Сегодня, 13:08

«Будем теперь готовиться в России? Это даже плюс». Непряева не видит проблем в отсутствии зарубежных сборов

Непряева заявила, что не видит проблем в отсутствии зарубежных сборов
Владимир Иванов
Обозреватель
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

Одна из главных героинь зимнего сезона олимпийская чемпионка Наталья Непряева высказалась по поводу новых реалий подготовки — практически наверняка теперь тренироваться придется строго в России. По словам спортсменки, на по-настоящему замотивированных атлетов это никак не повлияет.

— Думаете ли вы о будущем сезоне? Ведь там пока полный туман.

— Сложный вопрос. Трудно говорить, потому что все меняется очень быстро. Пока я концентрируюсь на том, чтобы добегать этот сезон на хороших эмоциях. Потом начнем готовиться к следующему. Почти наверняка — в России. И для меня это даже плюс. Мне у нас нравится. Малиновка — просто навсегда в моем сердце.

— А осенью? Когда все на глетчере?

— Ой, ну глетчеры, ну и что? Переживем. У нас реально хорошие условия в России. Если спортсмен по-настоящему замотивирован, это никак не повлияет. А я — замотивирована.

Полностью интервью Натальи Непряевой читайте на сайте «СЭ»

Наталья Непряева
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