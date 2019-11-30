Непряева заняла третье место в гонке на 10 километров, победила Йохауг
Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия) в соревнованиях на дистанции 10 километров классическим стилем.
Победила норвежка Тереза Йохауг. Второй стала финка Криста Пармакоски. Американка Сейди Бьорнсен боролась с Непряевой за третью позицию, но в итоге стала четвертой.
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (К)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 26.47,5
2. Криста Пармакоски (Финляндия) — отставание 30,1
3. Наталья Непряева (Россия) — 44,4
4. Сейди Бьорнсен (США) — 45,7
5. Катерина Разимова (Чехия) — 46,7
6. Рози Бреннан (США) — 57,9
20. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.27,7
29. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.48,1
31. Лидия Дуркина (Россия) — 2.00,3
36. Диана Головань (Россия) — 2.07,7
42. Анна Жеребятьева (Россия) — 2.12,2
48. Екатерина Смирнова (Россия) — 2.19,6
54. Ольга Царева (Россия) — 2.29,9