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«Тур де Ски»: где смотреть трансляцию мужской индивидуальной гонки

15:40
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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29 декабря в Ленцерхайде (Швейцария) пройдет мужская индивидуальная гонка (15 км, классика) «Тур де Ски» — 2021/22. Она начнется примерно в 17.05 по московскому времени.

Следить за видеотрансляцией мужской индивидуальной гонки «Тур де Ски» можно будет в прямом эфире на matchtv.ru.

В составе мужской сборной России выступят: Илья Семиков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Большунов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

Расписание гонок «Тур де Ски» — 2021/22 можно посмотреть здесь.

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