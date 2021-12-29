«Тур де Ски»: где смотреть трансляцию мужской индивидуальной гонки

29 декабря в Ленцерхайде (Швейцария) пройдет мужская индивидуальная гонка (15 км, классика) «Тур де Ски» — 2021/22. Она начнется примерно в 17.05 по московскому времени.

Следить за видеотрансляцией мужской индивидуальной гонки «Тур де Ски» можно будет в прямом эфире на matchtv.ru.

В составе мужской сборной России выступят: Илья Семиков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Большунов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

Расписание гонок «Тур де Ски» — 2021/22 можно посмотреть здесь.