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Лыжница Сорина начнет подготовку к олимпийскому сезону в середине мая

11:04
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Муж российской лыжницы Татьяны Сориной Егор рассказал, где и когда его супруга приступит к подготовке к олимпийскому сезону.

«Наш первый сбор будет проходить с 18 мая по 3 июня на высоте 1 800 метров в поселке Тегенекли, который находится чуть ниже Терскола, — сказал Сорин. — Планируется, что все спортсмены из моей группы будут на этом аэробно-силовом сборе, на котором основной акцент будет сделан на велосипед. Мы с Татьяной прилетим туда на неделю раньше», — цитирует Сорину ТАСС.

Под руководством Сорина к новому сезону будут также готовиться Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Денис Филимонов, Сергей Волков, Алена Баранова, Кристина Кускова, Наталия Мекрюкова, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Вероника Степанова и Анастасия Фалеева.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11242543

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