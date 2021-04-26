Иверсен заявил, что российские болельщики называют его астматиком и жуликом

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался по поводу оскорблений со стороны российских болельщиков.

«Русские называли меня астматиком и педофилом. В основном они пишут про астму и жульничество. После чемпионата мира этих комментариев было очень много. Некоторые писали, что победу мне купил король Харальд. В России, конечно, есть разные болельщики. Они патриотично настроены. Как я понял, хорошего мне не желал никто.

Это началось после этапа в Лахти. Я был глуп и сказал, что мы помочились на Россию. Я не знал, как эту фразу переведут на русский, но просто представьте, что русский скажет, что помочился на норвежцев. Это было не очень умно с моей стороны. Тогда на меня полился поток оскорблений», — приводит слова Иверсена Dagladet.

На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Иверсен получил золотую медаль, вместо дисквалифицированного Йоханнеса Клебо. На финишной прямой марафона российский лыжник Александр Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы. А россиянин получил серебро.