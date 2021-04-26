Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Иверсен заявил, что российские болельщики называют его астматиком и жуликом

09:55
Теги:

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался по поводу оскорблений со стороны российских болельщиков.

«Русские называли меня астматиком и педофилом. В основном они пишут про астму и жульничество. После чемпионата мира этих комментариев было очень много. Некоторые писали, что победу мне купил король Харальд. В России, конечно, есть разные болельщики. Они патриотично настроены. Как я понял, хорошего мне не желал никто.

Это началось после этапа в Лахти. Я был глуп и сказал, что мы помочились на Россию. Я не знал, как эту фразу переведут на русский, но просто представьте, что русский скажет, что помочился на норвежцев. Это было не очень умно с моей стороны. Тогда на меня полился поток оскорблений», — приводит слова Иверсена Dagladet.

На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Иверсен получил золотую медаль, вместо дисквалифицированного Йоханнеса Клебо. На финишной прямой марафона российский лыжник Александр Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы. А россиянин получил серебро.

Дополнительная информация:

https://www.dagbladet.no/sport/grovt-hetset-i-russland/73668180

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Как Зудина отреагировала на скандальное интервью Прокловой
Новые правила для дачников коснулись любителей шашлыка
Ветеран ФСБ рассказал о версии теракта на Чернобыльской АЭС

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд