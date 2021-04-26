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Норвежская газета опубликовала суммы бюджетов сборных России и Норвегии по лыжным гонкам

15:13
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Норвежская газета Verdens Gang обнародовала бюджеты сборных России и Норвегии по лыжным гонкам.

По данным источника, бюджет национальной российской команды составляет около 50 миллионов евро. В эту сумму не входят дотации Министерства спорта России и Олимпийского комитета России, который оплачивает работу иностранных тренеров.

Бюджет сборной Норвегии — 838,3 миллиона рублей, из них лишь 270,5 миллиона рублей тратятся на подготовку трех элитных национальных команд, в которые входят 22 спортсмена, тренерский штаб и сервис-бригада.

В активе ассоциации лыжных видов спорта сборной Швеции — 576,9 миллиона рублей. У финнов бюджета колеблется на отметке 144-162 миллиона рублей.

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