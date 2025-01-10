Корякова выиграла гонку на 10 км на Российско-Китайских играх
Российская лыжница Анна Корякова выиграла гонку на 10 км классическим стилем на Российско-Китайских зимних молодежных играх в Южно-Сахалинске.
17-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 35 минут 8,4 секунды. Второе место заняла другая россиянка Алена Плечева, проигравшая победительнице 22,2 секунды, а замкнула тройку ее соотечестванница Руслана Дьякова (отставание 33,2 секунды).
Российско-Китайские зимние молодежные игры
Лыжные гонки
Классический стиль, 10 км
Юниорки
1. Анна Корякова (Россия) — 35.08,4
2. Алена Плечева (Россия) — 35.30,6
3. Руслана Дьякова (Россия) — +35.41,6
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