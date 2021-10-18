Иверсен — о подготовке к олимпийскому сезону: «Чувствую себя уверенно»
Иверсен рассказал, как проходит его подготовка к Олимпиаде в Пекине
12:44
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, как проходит его подготовка к Олимпиаде в Пекине в 2022 году.
«Чувствую себя уверенно, работаю по прошлогодней схеме, а это значит, что я нацелен на отличную форму к Олимпиаде. И тогда никто не будет говорить, стоит ли мне тренироваться на высоте 1800, 3000 м, или вообще на пляже. Мне еще нужно попасть в команду. Сейчас для меня лучше всего — тренироваться внизу. У меня нет ясности, буду ли я чувствовать себя хорошо, если осенью отправлюсь на высоту. О ее влиянии у меня есть твердая убежденность», — цитирует Иверсена TV2.
Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.
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