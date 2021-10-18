Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, как проходит его подготовка к Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

«Чувствую себя уверенно, работаю по прошлогодней схеме, а это значит, что я нацелен на отличную форму к Олимпиаде. И тогда никто не будет говорить, стоит ли мне тренироваться на высоте 1800, 3000 м, или вообще на пляже. Мне еще нужно попасть в команду. Сейчас для меня лучше всего — тренироваться внизу. У меня нет ясности, буду ли я чувствовать себя хорошо, если осенью отправлюсь на высоту. О ее влиянии у меня есть твердая убежденность», — цитирует Иверсена TV2.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.