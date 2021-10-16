Александр Большунов перенес операцию на верхней челюсти
12:58
Российскому лыжнику Александру Большунову была сделана операция на верхней челюсти, сообщает matchtv.ru.
Причиной стала запущенная проблема с кистой, которая ушла в кость и потребовала оперативного вмешательства. А причиной кисты стала неправильно залеченная пломба нервного канала зуба.
Личный тренер Большунова Юрий Бородавко сообщил, что по прогнозу врачей на восстановление спортсмена уйдет порядка 10 дней. Спустя 2-3 дня после того, как Александру снимут швы, он сможет возобновить тренировочный процесс.
Дополнительная информация:
Читайте также
Американская фигуристка доказала свою невиновность в допинге: она пользовалась «заразной» косметикой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю