Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Александр Большунов перенес операцию на верхней челюсти

12:58
Александр Большунов. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Большунов. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российскому лыжнику Александру Большунову была сделана операция на верхней челюсти, сообщает matchtv.ru.

Причиной стала запущенная проблема с кистой, которая ушла в кость и потребовала оперативного вмешательства. А причиной кисты стала неправильно залеченная пломба нервного канала зуба.

Личный тренер Большунова Юрий Бородавко сообщил, что по прогнозу врачей на восстановление спортсмена уйдет порядка 10 дней. Спустя 2-3 дня после того, как Александру снимут швы, он сможет возобновить тренировочный процесс.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Американская фигуристка доказала свою невиновность в допинге: она пользовалась «заразной» косметикой
Космонавт рассказал о возвращении киноэкипажа на Землю после инцидента на МКС
7