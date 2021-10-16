Александр Большунов перенес операцию на верхней челюсти

Российскому лыжнику Александру Большунову была сделана операция на верхней челюсти, сообщает matchtv.ru.

Причиной стала запущенная проблема с кистой, которая ушла в кость и потребовала оперативного вмешательства. А причиной кисты стала неправильно залеченная пломба нервного канала зуба.

Личный тренер Большунова Юрий Бородавко сообщил, что по прогнозу врачей на восстановление спортсмена уйдет порядка 10 дней. Спустя 2-3 дня после того, как Александру снимут швы, он сможет возобновить тренировочный процесс.