Возвращение на Кубок мира чемпиона мира Сергея Устюгова получилось громким: он стал четвертым в спринте и лучшим из наших. Александр Большунов в этой гонке упал, зато выиграл масс-старт и разделку свободным стилем, оставив не у дел норвежцев во главе с Йоханнесом Клебо.

Обозреватели «СЭ» Наталья Марьянчик и Владимир Иванов в 14.30 на YouTube-канале «СЭ» поспорят: кто — Большунов или Устюгов — должен быть финишером российской эстафеты на чемпионате мира?

А заодно и обсуждают провальный чемпионат Европы в исполнении наших биатлонистов, которые не выиграли там ни одного золота. Значит ли это, что на чемпионате мира побед у нас тоже не будет?