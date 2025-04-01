Большунов стал лучшим в квалификации спринта на финале Кубка России, Устюгов — четвертый

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал лучшее время в квалификации спринта свободным стилем в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

28-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 52,32 секунды.

Вторым стал Кирилл Кочегаров с отставанием на 0,11 секунды, третьим — Андрей Мельниченко (+0,21). Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов занял четвертое место (+1,06).

Начало основных соревнований — в 13.00 по московскому времени.