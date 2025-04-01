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1 апреля, 12:45

Финал Кубка России по лыжным гонкам: смотреть трансляцию мужского спринта

В финале Кубка России по лыжным гонкам пройдет мужской спринт
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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В финале Кубка России во вторник, 1 апреля, проходят соревнования в мужском спринте. Начало финального старта у мужчин — после 13.00 по московскому времени, после квалификации и женского финала.

В прямом эфире гонки показывает канал «Матч ТВ», трансляция начнется за 10 минут до старта и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Второй этап финал Кубка России проходит в Кировске. В рамках первого этапа в Апатитах в воскресенье, 30 марта, состоялись индивидуальные гонки. У мужчин первое место занял Александр Большунов, второе — Савелий Коростелев, третье — Сергей Ардашев.

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