Фалеева стала победительницей спринтерского зачета на Кубке России-2024/25

Лыжница Анастасия Фалеева выиграла зачет спринтов на Кубке России сезона-2024/25.

Это стало известно после того, как главная соперница спортсменки Алена Баранова не смогла отобраться в полуфинал спринта на финальном этапе Кубка страны, потеряв шансы заработать очки и обойти в зачете Фалееву.

В нынешнем сезоне на счету 24-летней Фалеевой пять побед в спринтерских гонках на этапах Кубка России. На чемпионате России она стала третьей в этой дисциплине. В прошлом сезоне победительницей спринтерского зачета в рамках Кубка страны по лыжным гонкам также становилась Фалеева.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.