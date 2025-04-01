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Лыжные гонки

1 апреля, 13:48

Фалеева стала победительницей спринтерского зачета на Кубке России-2024/25

Алина Савинова
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Лыжница Анастасия Фалеева выиграла зачет спринтов на Кубке России сезона-2024/25.

Это стало известно после того, как главная соперница спортсменки Алена Баранова не смогла отобраться в полуфинал спринта на финальном этапе Кубка страны, потеряв шансы заработать очки и обойти в зачете Фалееву.

В нынешнем сезоне на счету 24-летней Фалеевой пять побед в спринтерских гонках на этапах Кубка России. На чемпионате России она стала третьей в этой дисциплине. В прошлом сезоне победительницей спринтерского зачета в рамках Кубка страны по лыжным гонкам также становилась Фалеева.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.

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