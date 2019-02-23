Елена Вяльбе: "Обидно за Большунова - он был немного неправ тактически"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Александр Большунов допустил небольшую тактическую ошибку в скиатлоне на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зефельде. 22-летний спортсмен занял второе место, уступив 0,1 секунду норвежцу Шуру Рете.

- Немного обидно за Большунова, мне кажется, тактически он немного был неправ, хотя сейчас уже ничего не изменить, - приводит ТАСС слова Вяльбе. - Сегодня он так долго лидировал, тащил на себе всех, не слыша ни тренеров, никого. Ему же говорили, подсказывали - смотри по самочувствию. Но это спорт, тут все не так просто, срабатывает и тактика, это не должно звучать как отговорка, но зато у нас есть возможность проанализировать сегодняшние гонки.

Чемпионат мира в Зефельде завершится 3 марта.

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