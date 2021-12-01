В Госдуме считают, что Йоханнес Клебо испугался успехов российских лыжников

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о его возможном снятии со второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере из-за отказа носить на своей форме логотип спонсора Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

«Конечно, норвежцы побаиваются наших. На самом деле виноваты американцы, они эту моду установили. У них все эти биороботы начали сниматься из-за каких-то психологических аспектов. Если ты в спорте снялся, значит, ты проиграл. Норвежцы создают миф о своей непобедимости в лыжах. Они действительно сильны в этом виде спорта. Но когда они понимают, что этот миф может быть разрушен, они начинают сниматься. Если первый раз это еще никто не понял, то сейчас это происходит уже совсем в неприличном виде. До этого я был поражен, когда услышал, что норвежцы снялись с гонки преследования на первом этапе из-за мороза. Я подумал, это анекдот какой-то. Это все равно, что русские испугаются мороза», — сказал Милонов «СЭ».

Также политик предположил реальные причины регулярного снятия норвежских лыжников с соревнований.

«Видимо, там что-то не то. Может быть, лекарства от астмы не привезли. Это капитуляция. Мне немного обидно из-за такого поведения, потому что наши лыжники у них и так выиграли бы. А норвежцы таким образом пытаются принизить успехи российских лыжников. Такой непорядочный ход», — добавил Милонов.

Этап Кубка мира в Лиллехаммере пройдет с 3 по 5 декабря.