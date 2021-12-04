Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских лыжников в индивидуальной гонке на 15 километров на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Трудно сказать, почему без медалей. Червоткин остановился в шаге, до последнего боролся. Во второй половине гонки шел проигрыш, вот эта спусковая часть. Не самые лучшие лыжи были сегодня, которые при такой большой плотности отбросили наших ребят достаточно далеко. Неудачные результаты Большунова? На них есть объективные причины. Я бы не стал драматизировать всю ситуацию Мы знаем его бойцовские качества. Ему нужно немного откататься, включить немного другую работу и все придет на свои места. Не вижу здесь ничего такого. Он постепенно набирает форму. Каждый человек имеет право на какие-то слабости и усталости. Это касается не только Большунова, но и всех ребят. Может быть, психологически немного расслабились. Не надо забывать, что норвежцы у себя дома тоже очень сильны», — сказал Бородавко «СЭ».

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер выиграл индивидуальную гонку на 15 километров на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Лучшим из россиян стал Алексей Червоткин, который стал 4-м (+21,0). Денис Спицов занял 13-е место (+43,6), Александр Большунов — 14-е (+44,3), Иван Якимушкин — 15-е (+47,4). Артем Мальцев показал 21-й результат (+1.03,8), Андрей Ларьков — 22-й (+1.06,8), Сергей Устюгов — 24-й (+1.08,7), Евгений Белов — 37-й (+1.35,3).