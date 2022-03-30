Большунов и Терентьев вышли в финал командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

Александр Большунов и Александр Терентьев вышли в финал командного спринта классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.

Спортсмены одержали победу в полуфинале A. На второй строчке Алексей Виценко и Ермил Вокуев, третью строчку разделили три пары: Андрей Феллер и Владимир Фролов, Денис Филимонов и Сергей Ардашев, а также Владислав Азанов и Владислав Васильев. Помимо них, в финал также вышли Сергей Забалуев и Андрей Краснов.

Отметим, что Евгений Белов и Глеб Ретивых заняли седьмую строчку и не смогли попасть в финал.

Второй полуфинальный забег у мужчин стартует в 11.00 (мск).