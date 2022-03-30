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Сегодня, 10:57

Большунов и Терентьев вышли в финал командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Большунов и Александр Терентьев вышли в финал командного спринта классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.

Спортсмены одержали победу в полуфинале A. На второй строчке Алексей Виценко и Ермил Вокуев, третью строчку разделили три пары: Андрей Феллер и Владимир Фролов, Денис Филимонов и Сергей Ардашев, а также Владислав Азанов и Владислав Васильев. Помимо них, в финал также вышли Сергей Забалуев и Андрей Краснов.

Отметим, что Евгений Белов и Глеб Ретивых заняли седьмую строчку и не смогли попасть в финал.

Второй полуфинальный забег у мужчин стартует в 11.00 (мск).

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Александр Терентьев
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