Александр Легков: "Россияне практически всегда виноваты"

Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков приехал в Ханты-Мансийск поучаствовать в Югорском марафоне, помня о том, что в прошлом он представлял на внутренней арене именно этот регион.

Легков, не выступавший на больших лыжных стартах ровно год, перед началом гонки скромно говорил о том, что нацелен на то, чтобы быть близко к тройке призеров, а в итоге упустил победу лишь на самом финише.

- Большунов рассказал историю, что в Квебеке в автобусе норвежцы отказались сесть с ним рядом, хотя там было единственное свободное место. У вас были ситуации, когда соперники отказывались общаться?

- Думаю, в случае с Сашей они просто постеснялись. Языковой барьер мешает. Говорил бы Большунов на английском, чтобы можно было общаться, тогда к нему и садились бы, болтали. Уверен, что в мире лыжных гонок к нему очень уважительно относятся. Что касается меня, то с ребятами, с которыми я бегал, у меня очень хорошие отношения. Я безумно благодарен Петтеру Нортугу, который меня пригласил к себе на соревнования. Пару дней назад он прислал мне смс, сказал, что все подтверждено, а я должен быть обязательно. Конечно, я к нему поеду. Побегу спринт, да что угодно – мне приятно будет вновь выйти на одну трассу с Петтером. Это говорит об огромном взаимном уважении. Те же отношения и с Дарио Колоньей. С ним мы вообще вместе тренировались, поскольку жили на соседних улицах в Давосе. Тренировались и с Нортугом, и с Мартином Сундбю. А Маркус Хеллнер, с которым мы не тренировались, сам подстраивался под график нашей группы, чтобы приехать к нам в Кирун, например, и пробежать контрольную тренировку.

- Есть мнение, что судьи всегда на стороне норвежских лыжников в спорных ситуациях на трассе.

- Доля правды в этих словах есть. Чисто визуально, плюс подача журналистов, плюс разговоры болельщиков, кажется, так и есть. Я тоже над этим много думаю. Россияне практически всегда виноваты. Даже если реально нарушили норвежцы, обыгрывается все так, что ты реально начинаешь думать о собственной неправоте.

Полностью интервью Легкова - в ближайшее время в "СЭ"