Вяльбе озвучила медальный план сборной России на чемпионат мира

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» рассказала об ожиданиях от чемпионата мира, стартующего 24 февраля в немецком Оберстдорфе, и выразила недоумение по поводу отсутствия медальных планов у сборных в других видах спорта.

— Елена Валерьевна, известен ли состав на чемпионат мира, можете ли вы его озвучить?

— Как только мы посчитаем необходимым, он сразу появится у нас на сайте. Когда это произойдет? А куда вы торопитесь? Неделя еще есть.

— Какие ожидания от чемпионата? Если нет медального плана, то хотя бы какое настроение перед турниром?

— А почему у нас нет медального плана? У нас он есть, он существует у каждой команды. Когда люди говорят «мы не планируем», у меня удивление. Потому что по окончании Олимпийских игр каждая федерация сдает комплексную целевую программу в Министерство спорта, где указаны медальные планы по каждому году. И она утверждается.

— То есть другие лукавят?

— Да, мне странно это слышать. Наш план — 1 золотая, 1-2 серебряные, 1-2 бронзовые медали.

— Кажется скромным с учетом результатов, нет?

— Для нас это не скромно, это реальная жизнь.

Чемпионат мира продлится до 7 марта, в лыжной программе разыгрывается 12 комплектов наград.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе