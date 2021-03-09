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Отец Клебо прокомментировал выступление сына в марафоне на ЧМ

07:19
Хокон Клебо и Йоханнес Клебо. Фото AFP
Хокон Клебо и Йоханнес Клебо. Фото AFP
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Хокон Клебо, отец норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, в интервью NRK 8 марта прокомментировал выступление сына в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«В воскресенье Йоханнес провел лучшую гонку в карьере, я уверен. Очень жаль, что все так завершилось, но это заставляет нас думать о том, что и дальше на длинных дистанциях он сможет бороться за медали. Его навыки прохождения дистанционных гонок улучшились. Мы долго над этим работали, я рад, что это дает свои плоды», — считает Хокон Клебо.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

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