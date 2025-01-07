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Сегодня, 13:59

Прыгунье с трамплина подарили шампунь и полотенца за победу в турнире в Германии, FIS заявила о неравенстве

Руслан Минаев
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Чемпионка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Селина Фрайтаг
Селина Фрайтаг.
Фото Global Look Press

Чемпионка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Селина Фрайтаг победила в квалификации Тура двух ночей в Гармиш-Партенкирхене (Германия).

В качестве приза 23-летняя немка получила гигиенический набор, состоящий из геля для душа, шампуня и четырех полотенец, сообщает BR24. Как отметила Фрайтаг, победителю в соревнованиях у мужчин вручают 3,2 тысячи евро.

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Сандро Пертиле, комментируя инцидент, заявил, что в FIS знают о неравенстве и хотят его убрать.

Фрайтаг выиграла 2 золотые медали на чемпионате мира в Планице в 2023 году.

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