Австриец Чофениг выиграл «Турне четырех трамплинов»

Австрийский прыгун на лыжах с трамплина Даниэль Чофениг стал победителем «Турне четырех трамплинов» сезона-2024/25.

Финал соревнований прошел в австрийском Бишофсхофене. Чофениг набрал за свое выступление 308,6 балла. На втором и третьем местах также расположились представители Австрии — Ян Херль (306,5) и Штефан Крафт (303,2) соответственно.

В общем зачете по итогам четырех этапов на счету Чофенига 1194,4 балла, у Херля — 1193,0, у Крафта — 1190,3.

В сезоне-2023/24 «Турне четырех трамплинов» выиграл японец Рею Кобаяси.