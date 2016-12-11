21:51 11 декабря | СКЕЛЕТОН

Юрис Савицкис: "Латвийских скелетонистов самих надо проверить на допинг"

0
0
0
5

Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис отметил, что латвийские скелетонисты могли отказаться от поездки на чемпионат мира в Сочи, потому что не смогут показать там достойный результат. По его словам, их самих необходимо проверить на допинг.

Ранее руководители латвийского скелетона объявили о бойкоте турнира в Сочи, объяснив его публикацией второй части доклада Ричарда Макларена. В этом документе утверждается, что более тысячи российских спортсменов были замешаны в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

– Мне не нравится, когда политику слишком смешивают со спортом, – приводит "Лайф" слова Савицкиса. – Может, они так решили, потому что плохо катаются? Думают, не в форме, поэтому не хотят ехать и ведут вот такие игры.

– Они объясняют свое решение последними новостями о допинге в России.

– Ну допинг. А кто по-нормальному проверял на допинг латвийских скелетонистов? Было такое? Пусть их самих проверят.

– Получается, вы не боитесь, что пострадает рижское "Динамо"? Что команду будут негативом встречать в выездных матчах КХЛ?

– Не думаю. Наших скелетонистов можно уважать за смелость, но на этот вид спорта ходит 15 человек, может, иногда приходит 17. А хоккей смотрят миллионы. Скелетонисты – это же те, которые головой вниз едут?

– Да.

– Пусть едут головой вниз. Смелые люди, но смотреть там не на что. Нравится им головой вниз ехать – пусть едут. А хоккея, надеюсь, эта ситуация не коснется. Российский зритель, российские люди разберутся в тонкостях, в деталях политических игр. Зачем на них обращать внимание? У нас вообще в Латвии 86 федераций, и как их регулировать? У нас в стране демократия – можно писать что угодно.

– Но причины-то названы вполне конкретные.

– Может, это сделано для привлечения внимания? Как шоу. Чтобы привлечь внимание, зрительский интерес, новых спортсменов, в конце концов.

– А теперь они революционеры…

– Да. Простите, но 99,9 процента населения Латвии вообще ничего про них не знало. Спросите у любого, сомневаюсь, что кто-то назовет хоть одно имя и фамилию. У нас, повторюсь, демократия, поэтому каждый делает себе имя, как пожелает. А история и болельщик сами рассудят, куда идти, на скелетон или хоккей, или еще куда.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/944971/boss_rizhskogho_dinamo_latviiskikh_skielietonistov_nado_samikh_provierit_na_dopingh

0
0
0
5
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

streletc1783

С тем что дукурсов не знают конечно загнул, но по сути правильно.Фашистская клоунада ничего больше.Пусть хоть вообще снимутся с кубка - воздух чище.

11:09

ozozolio

Человеку с КГБшным прошлым и жывущему на деньги Рос газа больше и нечего говорить

01:15

CanagliaVova

Мартинса Дукурса знают все фанаты Третьякова :-D

23:53 11 декабря

Тропическая гемангиома Мовсисяна

респект Юрису)))

23:51 11 декабря

Bache Gabrielsen

Мы еще вам припомним ваших красных латышских стрелков.

22:57 11 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ