Юрис Савицкис: "Латвийских скелетонистов самих надо проверить на допинг"

Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис отметил, что латвийские скелетонисты могли отказаться от поездки на чемпионат мира в Сочи, потому что не смогут показать там достойный результат. По его словам, их самих необходимо проверить на допинг.

Ранее руководители латвийского скелетона объявили о бойкоте турнира в Сочи, объяснив его публикацией второй части доклада Ричарда Макларена. В этом документе утверждается, что более тысячи российских спортсменов были замешаны в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

– Мне не нравится, когда политику слишком смешивают со спортом, – приводит "Лайф" слова Савицкиса. – Может, они так решили, потому что плохо катаются? Думают, не в форме, поэтому не хотят ехать и ведут вот такие игры.

– Они объясняют свое решение последними новостями о допинге в России.

– Ну допинг. А кто по-нормальному проверял на допинг латвийских скелетонистов? Было такое? Пусть их самих проверят.

– Получается, вы не боитесь, что пострадает рижское "Динамо"? Что команду будут негативом встречать в выездных матчах КХЛ?

– Не думаю. Наших скелетонистов можно уважать за смелость, но на этот вид спорта ходит 15 человек, может, иногда приходит 17. А хоккей смотрят миллионы. Скелетонисты – это же те, которые головой вниз едут?

– Да.

– Пусть едут головой вниз. Смелые люди, но смотреть там не на что. Нравится им головой вниз ехать – пусть едут. А хоккея, надеюсь, эта ситуация не коснется. Российский зритель, российские люди разберутся в тонкостях, в деталях политических игр. Зачем на них обращать внимание? У нас вообще в Латвии 86 федераций, и как их регулировать? У нас в стране демократия – можно писать что угодно.

– Но причины-то названы вполне конкретные.

– Может, это сделано для привлечения внимания? Как шоу. Чтобы привлечь внимание, зрительский интерес, новых спортсменов, в конце концов.

– А теперь они революционеры…

– Да. Простите, но 99,9 процента населения Латвии вообще ничего про них не знало. Спросите у любого, сомневаюсь, что кто-то назовет хоть одно имя и фамилию. У нас, повторюсь, демократия, поэтому каждый делает себе имя, как пожелает. А история и болельщик сами рассудят, куда идти, на скелетон или хоккей, или еще куда.