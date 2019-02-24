18:42 | Скелетон

Елена Никитина: "Глобус - это уже вчерашний день. Порадовались и забыли"

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Российская скелетонистка Елена Никитина подчеркнула, что ей уже нужно забыть о выигрыше Большого хрустального глобуса. Накануне она стала недосягаемой в общем зачете Кубка мира для соперниц и получила трофей.

Всем огромное спасибо за поздравления! Спасибо каждому, кто болел и поддерживал на протяжении всех Кубков мира. Спасибо моей команде, в этот результат они вложили ровно столько же сил сколько и я! 

Это однозначно наша общая победа! Ну что, глобус это уже вчерашний день... выиграли, порадовались и забыли. Впереди тренировки и новые старты!" - написала Никитина в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем огромное спасибо за поздравления !!! Спасибо каждому кто болел и поддерживал на протяжении всех кубков мира 🙌🏽 Спасибо моей команде @skeleton_russia_team ❤️🇷🇺 в этот результат они вложили ровно столько же сил сколько и я🤗 это однозначно НАША общая победа🇷🇺!!! Ну что, глобус это уже вчерашний день... выиграли , порадовались и забыли 😉 впереди тренировки и новые старты ! 🙌🏽

Публикация от nikitina1992 (@nikitina1992) 24 Фев 2019 в 7:17 PST

 

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