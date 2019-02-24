Елена Никитина: "Глобус - это уже вчерашний день. Порадовались и забыли"

Российская скелетонистка Елена Никитина подчеркнула, что ей уже нужно забыть о выигрыше Большого хрустального глобуса. Накануне она стала недосягаемой в общем зачете Кубка мира для соперниц и получила трофей.

Всем огромное спасибо за поздравления! Спасибо каждому, кто болел и поддерживал на протяжении всех Кубков мира. Спасибо моей команде, в этот результат они вложили ровно столько же сил сколько и я!

Это однозначно наша общая победа! Ну что, глобус это уже вчерашний день... выиграли, порадовались и забыли. Впереди тренировки и новые старты!" - написала Никитина в Инстаграме.