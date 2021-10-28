Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» результаты Дины Авериной в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии.

«Мы понимаем, что было на Олимпиаде. Если сейчас обращать сильно на это внимание, то это неправильно. Все протесты уже поданы, девчонкам нужно сконцентрироваться на многоборье. Надо выдохнуть, потом уже будут анализировать. Судьи, тренеры, представители пусть продолжают все спорные моменты анализировать. Может быть, это специальное психологическое давление, чтобы девочек вывести из себя перед многоборьем. Мне это не нравится. Хочу, чтобы они сконцентрировались на многоборье, выиграли его, не уронив ни одного предмета, и показали всем, что они лучшие», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Для 23-летней спортсменки это первое серебро на турнире. Ранее она выиграла три золотые медали (в упаржнениях с булавами, обручем и мячом).

Дина Аверина после выступления подала протест на свою оценку, однако его отклонили.