Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» победу Дины Авериной в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии.

«Главное, не рекорд, а очередная победа. Дина молодец, могу только поздравить ее с 18-м золотом чемпионата мира! Судьям никак не удалось остановить превосходство наших спортсменов. Поможет ли ей этот чемпионат мира психологически после расстройства на Олимпиаде? Дина там хоть плакала и переживала, но заявила, что останется на следующие игры. Думаю, это серьезное внутреннее решение, поэтому она и по-другому настроилась на чемпионат мира. Этот турнир для нее — шаг в будущее с настроем на Олимпиаду. Это феноменальный результат. В художественной гимнастике в любой момент тебе может все оборвать какая-нибудь травма, так что пожелаем ей удачи в пути на Олимпиаду», — сказала Журова «СЭ».

Дина Аверина завоевала 18-ю медаль чемпионата мира и превзошла рекорд Евгении Канаевой.