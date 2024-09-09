A.S.D. V.E.R.A.: результаты восьмого международного турнира в Италии

6 и 7 сентября в итальянском городе Морбеньо прошел восьмой Международный клубный турнир по художественной гимнастике A.S.D. V.E.R.A.

В нем приняли участие более 80 гимнасток из разных клубов восьми стран: Эстонии, Венгрии, Израиля, Италии, Люксембурга, Португалии, Словении и ОАЭ, а также команда Международной ассоциации клубов «Небесная грация», которая впервые выступила за пределами России.

В составе команды «Небесной грации» на ковер выходили спортсменки не только из России, но и из Белоруссии, Киргизии, Казахстана. Гимнастки команды завоевали 29 медалей, из них 18 — золотые.

Результаты восьмого Международного турнира A.S.D. V.E.R.A.

Преюниорки 2014 г. р., без предмета

1. Амина Шарафутдинова (Россия, «Небесная грация») — 21,40

2. Наташа Асиа Фава (Италия) — 19,65

3. Виктория Делла Битта (Италия) — 18,80

Преюниорки 2014 г. р., обруч

1. Амина Шарафутдинова (Россия, «Небесная грация») — 23,90

2. Наташа Асиа Фава (Италия) — 19,85

3. Матильде Бидинтотто (Италия) — 17,15

Преюниорки 2012 г. р., обруч

1. София Смирнова (Россия, «Небесная грация») — 27,10

2. Зарина Терпугова (Португалия) — 24,15

3. Анастасия Иванова (Эстония) — 20,75

Преюниорки 2012 г. р., мяч

1. София Смирнова (Россия, «Небесная грация») — 27,25

2. Грета Сас (Венгрия) — 20,15

3. Анастасия Максимив (Италия) — 19,20

Преюниорки 2012 г. р., лента

1. София Смирнова (Россия, «Небесная грация») — 22,80

2. Анастасия Максимив (Италия) — 18,80

Юниорки 2011 г. р., обруч

1. Яна Заикина (Россия, «Небесная грация») — 31,10

2. Ксения Савинова (Россия, «Небесная грация») — 28,10

3. Дарья Патсуи (ОАЭ) — 24,15

Юниорки 2011 г. р., мяч

1. Ксения Савинова (Россия, «Небесная грация») — 29,25

2. Камилла Заппа (Италия) — 25,40

3. Дарья Патсуи (ОАЭ) — 21,65

4. Яна Заикина (Россия, «Небесная грация») — 21,15

Юниорки 2011 г. р., булавы

1. Яна Заикина (Россия, «Небесная грация») — 26,20

2. Ксения Савинова (Россия, «Небесная грация») — 26,00

3. Дарья Патсуи (ОАЭ) — 19,05

Юниорки 2010 г. р., обруч

1. Кристина Войтенко (Россия, «Небесная грация») — 30,25

2. Каролина Тарасова (Россия, «Небесная грация») — 28,90

3. Асель Арапова (Киргизия, «Небесная грация») — 27,35

4. Диана Сарсембаева (Казахстан, «Небесная грация») — 26,00

Юниорки 2010 г. р., мяч

1. Кристина Войтенко (Россия, «Небесная грация») — 31,25

2. Каролина Тарасова (Россия, «Небесная грация») — 30,45

3. Асель Арапова (Киргизия, «Небесная грация») — 28,20

Юниорки 2010 г. р., булавы

1. Асель Арапова (Киргизия, «Небесная грация») — 29,35

2. Диана Сарсембаева (Казахстан, «Небесная грация») — 28,80

3. Каролина Тарасова (Россия, «Небесная грация») — 26,45

Юниорки 2010 г. р., лента

1. Кристина Войтенко (Россия, «Небесная грация») — 30,50

2. Дарья Степанова (Словения) — 27,40

3. Диана Сарсембаева (Казахстан, «Небесная грация») — 25,60

Юниорки 2009 г. р., обруч

1. Анна Вакуленко (Россия, «Небесная грация») — 28,65

2. Ирис Паллавидини (Италия) — 22,80

3. Алисе Милани (Италия) — 18,95

Юниорки 2009 г. р., мяч

1. Анна Вакуленко (Россия, «Небесная грация») — 29,20

Юниорки 2009 г. р., булавы

1. Анна Вакуленко (Россия, «Небесная грация») — 29,40

2. Ирис Паллавидини (Италия) — 20,10

3. Алисе Милани (Италия) — 17,80

Сениорки 2008 г. р. и старше, обруч

1. Мария Борисова (Россия, «Небесная грация») — 37,40

2. Елизавета Вассина (Эстония) — 28,10

3. Нина Руссу (Эстония) — 26,50

Сениорки 2008 г. р. и старше, мяч

1. Алина Горносько (Белоруссия, «Небесная грация») — 38,85

2. Мария Борисова (Россия, «Небесная грация») — 37,80

3. Нина Руссу (Эстония) — 28,55

Сениорки 2008 г. р. и старше, булавы

1. Алина Горносько (Белоруссия, «Небесная грация») — 35,70

2. Мария Борисова (Россия, «Небесная грация») — 34,95

3. Нина Руссу (Эстония) — 27,40