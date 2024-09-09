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A.S.D. V.E.R.A.: результаты восьмого международного турнира в Италии

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6 и 7 сентября в итальянском городе Морбеньо прошел восьмой Международный клубный турнир по художественной гимнастике A.S.D. V.E.R.A.

В нем приняли участие более 80 гимнасток из разных клубов восьми стран: Эстонии, Венгрии, Израиля, Италии, Люксембурга, Португалии, Словении и ОАЭ, а также команда Международной ассоциации клубов «Небесная грация», которая впервые выступила за пределами России.

В составе команды «Небесной грации» на ковер выходили спортсменки не только из России, но и из Белоруссии, Киргизии, Казахстана. Гимнастки команды завоевали 29 медалей, из них 18 — золотые.

Результаты восьмого Международного турнира A.S.D. V.E.R.A.

Преюниорки 2014 г. р., без предмета

1. Амина Шарафутдинова (Россия, «Небесная грация») — 21,40
2. Наташа Асиа Фава (Италия) — 19,65
3. Виктория Делла Битта (Италия) — 18,80

Преюниорки 2014 г. р., обруч

1. Амина Шарафутдинова (Россия, «Небесная грация») — 23,90
2. Наташа Асиа Фава (Италия) — 19,85
3. Матильде Бидинтотто (Италия) — 17,15

Преюниорки 2012 г. р., обруч

1. София Смирнова (Россия, «Небесная грация») — 27,10
2. Зарина Терпугова (Португалия) — 24,15
3. Анастасия Иванова (Эстония) — 20,75

Преюниорки 2012 г. р., мяч

1. София Смирнова (Россия, «Небесная грация») — 27,25
2. Грета Сас (Венгрия) — 20,15
3. Анастасия Максимив (Италия) — 19,20

Преюниорки 2012 г. р., лента

1. София Смирнова (Россия, «Небесная грация») — 22,80
2. Анастасия Максимив (Италия) — 18,80

Юниорки 2011 г. р., обруч

1. Яна Заикина (Россия, «Небесная грация») — 31,10
2. Ксения Савинова (Россия, «Небесная грация») — 28,10
3. Дарья Патсуи (ОАЭ) — 24,15

Юниорки 2011 г. р., мяч

1. Ксения Савинова (Россия, «Небесная грация») — 29,25
2. Камилла Заппа (Италия) — 25,40
3. Дарья Патсуи (ОАЭ) — 21,65
4. Яна Заикина (Россия, «Небесная грация») — 21,15

Юниорки 2011 г. р., булавы

1. Яна Заикина (Россия, «Небесная грация») — 26,20
2. Ксения Савинова (Россия, «Небесная грация») — 26,00
3. Дарья Патсуи (ОАЭ) — 19,05

Юниорки 2010 г. р., обруч

1. Кристина Войтенко (Россия, «Небесная грация») — 30,25
2. Каролина Тарасова (Россия, «Небесная грация») — 28,90
3. Асель Арапова (Киргизия, «Небесная грация») — 27,35
4. Диана Сарсембаева (Казахстан, «Небесная грация») — 26,00

Юниорки 2010 г. р., мяч

1. Кристина Войтенко (Россия, «Небесная грация») — 31,25
2. Каролина Тарасова (Россия, «Небесная грация») — 30,45
3. Асель Арапова (Киргизия, «Небесная грация») — 28,20

Юниорки 2010 г. р., булавы

1. Асель Арапова (Киргизия, «Небесная грация») — 29,35
2. Диана Сарсембаева (Казахстан, «Небесная грация») — 28,80
3. Каролина Тарасова (Россия, «Небесная грация») — 26,45

Юниорки 2010 г. р., лента

1. Кристина Войтенко (Россия, «Небесная грация») — 30,50
2. Дарья Степанова (Словения) — 27,40
3. Диана Сарсембаева (Казахстан, «Небесная грация») — 25,60

Юниорки 2009 г. р., обруч

1. Анна Вакуленко (Россия, «Небесная грация») — 28,65
2. Ирис Паллавидини (Италия) — 22,80
3. Алисе Милани (Италия) — 18,95

Юниорки 2009 г. р., мяч

1. Анна Вакуленко (Россия, «Небесная грация») — 29,20

Юниорки 2009 г. р., булавы

1. Анна Вакуленко (Россия, «Небесная грация») — 29,40
2. Ирис Паллавидини (Италия) — 20,10
3. Алисе Милани (Италия) — 17,80

Сениорки 2008 г. р. и старше, обруч

1. Мария Борисова (Россия, «Небесная грация») — 37,40
2. Елизавета Вассина (Эстония) — 28,10
3. Нина Руссу (Эстония) — 26,50

Сениорки 2008 г. р. и старше, мяч

1. Алина Горносько (Белоруссия, «Небесная грация») — 38,85
2. Мария Борисова (Россия, «Небесная грация») — 37,80
3. Нина Руссу (Эстония) — 28,55

Сениорки 2008 г. р. и старше, булавы

1. Алина Горносько (Белоруссия, «Небесная грация») — 35,70
2. Мария Борисова (Россия, «Небесная грация») — 34,95
3. Нина Руссу (Эстония) — 27,40

Художественная гимнастика
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