Веденеева намерена работать тренером и судьей после получения гражданства России

Бывшая гимнастка Екатерина Веденеева рассказала, чем планирует заниматься после получения российского спортивного гражданства.

8 мая стало известно, что Международная федерация гимнастики (FIG) одобрила 30-летней Веденеевой смену спортивного гражданства со словенского на российское.

«Я сделала в гимнастике и для гимнастики больше, чем могла представить и мечтать, я отдала всю душу и сердце этому виду спорта. Гимнастика однажды — гимнастика навсегда. Я начинаю новую, не менее интересную главу своей жизни в качестве тренера и судьи. Надеюсь, наш теперь уже тренерский тандем с Еленой Александровной Дрожановой подарит миру новых красивых гимнасток», — написала Веденеева в своих соцсетях.

Гимнастка за время спортивной карьеры становилась бронзовым призером чемпионата мира-2022 в упражнении с лентой и чемпионата Европы-2023 в упражнении с булавами. С 2018 года Веденеева представляла Словению.