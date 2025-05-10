Веденеева: «Я гражданка двух государств — России и Словении»

Бывшая словенская гимнастка Екатерина Веденеева рассказала о том, что всегда являлась гражданкой России.

«Я гражданка двух государств — России и Словении. Но спортивное гражданство может быть только одно. Я была спортсменкой, которая представляла национальную сборную Словении. А теперь я поменяла свое спортивное гражданство со словенского на российское», — приводит слова Веденеевой ТАСС.

8 мая стало известно, что Международная федерация гимнастики (FIG) одобрила 30-летней Веденеевой смену спортивного гражданства со словенского на российское. Веденеева является уроженкой Иркутска, с 2018 года она представляла на соревнованиях Словению.

За карьеру гимнастка стала трехкратной чемпионкой Словении, выиграла две бронзы на чемпионатах мира и одну бронзовую медаль чемпионата Европы. После Олимпийских игр 2024 года в Париже объявила о завершении карьеры.