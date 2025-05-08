Художественная гимнастика
8 мая, 21:11

Бывшей гимнастке Веденеевой вернули спортивное гражданство России

Алина Савинова

Международная федерация гимнастики (FIG) одобрила смену спортивного гражданства бывшей гимнастке Екатерине Веденеевой со словенского на российское, сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято на заседании исполнительного комитета FIG.

30-летняя Веденеева является уроженкой Иркутска, с 2018 года она представляла на соревнованиях Словению.

За карьеру гимнастка стала трехкратной чемпионкой Словении, выиграла две бронзы на чемпионатах мира и одну бронзовую медаль чемпионата Европы. После Олимпийских игр 2024 года в Париже объявила о завершении карьеры.

  • КОТЛИН

    Оа хочет тут жить и работать судьей. Предлагаю закрыть ей все возможности. Она предатель.

    09.05.2025

  • Kot Semyon

    На кой чёрт? Ушла - так ушла, всё, не надо назад.

    09.05.2025

  • Nikolay Ovsyannikov

    Прыгает как вша лобковая Совершенно не нужна

    09.05.2025

  • Vlаdimir

    Зачем ей спортивное гражданство РФ если она завершила выступления?

    08.05.2025

  • NF

    Часть негласной капитуляции, а также пиар о "великой победе", ведь возвращаются же, правда, чтобы налоги меньше, как Депардье когда-то...

    08.05.2025

  • Candramelekh II

    *****, спасибо *****

    08.05.2025

