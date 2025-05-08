Бывшей гимнастке Веденеевой вернули спортивное гражданство России

Международная федерация гимнастики (FIG) одобрила смену спортивного гражданства бывшей гимнастке Екатерине Веденеевой со словенского на российское, сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято на заседании исполнительного комитета FIG.

30-летняя Веденеева является уроженкой Иркутска, с 2018 года она представляла на соревнованиях Словению.

За карьеру гимнастка стала трехкратной чемпионкой Словении, выиграла две бронзы на чемпионатах мира и одну бронзовую медаль чемпионата Европы. После Олимпийских игр 2024 года в Париже объявила о завершении карьеры.