Селезнева заменит Солдатову на чемпионате мира по художественной гимнастике

Екатерина Селезнева заменит Александру Солдатову на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку, сообщает ТАСС.

Замена связана с тем, что после одного из упражнений на турнире в Португалии Солдатовой стало плохо. 21-летняя гимнастка является четырехкратной чемпионкой мира, также на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. На чемпионатах Европы она трижды выигрывала золотую медаль, еще четыре раза становилась серебряным призером европейских первенств.

24-летняя Селезнева является победительницей финала Гран-при в упражнениях с мячом, также на ее счету пять золотых медалей летних Универсиад.