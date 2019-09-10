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Селезнева заменит Солдатову на чемпионате мира по художественной гимнастике

10:44
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Екатерина Селезнева заменит Александру Солдатову на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку, сообщает ТАСС.

Замена связана с тем, что после одного из упражнений на турнире в Португалии Солдатовой стало плохо. 21-летняя гимнастка является четырехкратной чемпионкой мира, также на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. На чемпионатах Европы она трижды выигрывала золотую медаль, еще четыре раза становилась серебряным призером европейских первенств.

24-летняя Селезнева является победительницей финала Гран-при в упражнениях с мячом, также на ее счету пять золотых медалей летних Универсиад.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6868187

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