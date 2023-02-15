Сестры Аверины планируют выступить на чемпионате России по художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер сообщила, что Многократные чемпионки мира и Европы Арина и Дина Аверины намерены принять участие в чемпионате России по художественной гимнастике, который пройдет с 24 февраля по 5 марта в Москве.

«Они примут участие в гала-концертах, которые состоятся 22 февраля и 4 марта, в чемпионате России и в мартовском Кубке чемпионок», — приводит слова Винер ТАСС.

«Если успеем подготовиться, будем живы-здоровы, то, конечно, будем выступать на чемпионате России», — добавила Дина Аверина.

Последний раз сестры Аверины выступали на соревнованиях в сентябре — на турнире по художественной гимнастике, который проходил в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов.

22 февраля в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдет праздничный гала-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. С 9 по 15 марта там же состоятся международные соревнования «Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой».