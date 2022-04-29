Гимнастки Аверины выступят на международном турнире в Красноярске в конце мая

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, что сестры Дина и Арина Аверины выступят на международном турнире в Красноярске в конце мая.

На данный момент гимнастки участвуют в турнире, который проходит в Омске с 28 по 30 апреля.

«Дина и Арина будут выступать в Красноярске. Мы хотим делать новую программу, а не которую они показывали на Гран-при. В конце мая в Красноярске тоже будет большой международный турнир. Надо отдать должное местному руководству, там все оплачивают иностранцам и нашей команде», — цитирует ТАСС Винер-Усманова.

Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, 18-кратной чемпионкой мира, в том числе четырехкратной абсолютной чемпионкой мира.