Гимнастка Попова заявила о желании попробовать себя в фигурном катании

Российская гимнастка, абсолютная чемпионка России Анна Попова рассказала «СЭ» о своем отношении к фигурному катанию. Попова приняла участие в гала-концерте во дворце Ирины Винер, где вместе выступали гимнасты и фигуристы.

— На концерте я впервые после своих выступлений сидела на трибуне и смотрела каждый номер. Получила невероятные эмоции от каждого номера, как на льду, так и на ковре. Ирина Александровна сотворила с Ильей Авербухом невероятное мероприятие. Я очень хорошо общаюсь с Анной Щербаковой, тут (на концерте, — Прим. «СЭ») присутствует Дарья Усачева, еще общаюсь с Соней Акатьевой. Мы с ними пересекались в Новогорске на сборе. А так я слежу за многими фигуристами, многие нравятся.

Я бы очень хотела попробовать себя в фигурном катании, но чуть-чуть попозже, когда смогу полностью восстановиться. Я бы хотела встать на коньки, потому что вообще не умею кататься, — рассказала Попова.