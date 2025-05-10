Посол Сомали высоко оценил гала-концерт Винер: «Невероятно и вдохновляюще»

Чрезвычайный и полномочный посол Сомали в России Мохамед Абукар Зубейр посетил гала-концерт Ирины Винер «Лед. Пламя. Победа» и рассказал «СЭ» о своих впечатлениях.

«Это потрясающее. У меня первый опыт посещения подобных шоу. То, что я увидел — это невероятно и очень вдохновляюще. Это и история, и культура России, которая продемонстрирована на основе победы в Великой Отечественной войне», — сказал Зубейр «СЭ».

Концерт с участием звезд художественной гимнастики и фигурного катания ко Дню Победы «Лед. Пламя. Победа» состоялся 10 мая в Москве. Режиссерами-постановщиками выступили Илья Авербух и Екатерина Сиротина.