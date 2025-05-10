Гимнастка Анна Попова анонсировала скорое возвращение

Российская гимнастка Анна Попова рассказала «СЭ» о восстановлении после операции, перенесенной в конце декабря. Гимнастка принимала участие в гала-концерте «Лед. Пламя. Победа!» во дворце Ирины Винер.

— Самочувствие уже намного лучше. Восстановление близится к концу после операции. Могу что-то на ковре делать, с каждым днем все лучше и лучше. Такие концерты добавляют мотивацию, и хочется скорее восстановиться, — поделилась гимнастка.

Анна Попова — чемпионка России в многоборье. В декабре 2024 года 18-летняя гимнастка перенесла операцию.