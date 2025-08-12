Художественная гимнастика
12 августа, 18:46

FIG предоставила нейтральный статус главному тренеру российских гимнасток Сергаевой

Сергей Ярошенко

Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила нейтральный статус главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Татьяне Сергаевой, сообщает официальный сайт FIG.

О подаче заявки на получение нейтрального статуса специалист сообщила в апреле.

55-летняя Сергаева была нзначена на пост главного тренера сборной 22 февраля. На данном посту она сменила Ирину Винер, которая возглавляла национальную команду с 2001 года.

Российские гимнасты последний раз выступали на международных турнирах под эгидой FIG в марте 2022 года.

Ранее на заседании исполкома федерации были пересмотрены условия получения нейтрального статуса. В частности, FIG смягчила запрет для спортсменов на связь с вооруженными силами и МВД России и Белоруссии. Теперь под запрет для допуска попадают только прямые контракты с этими структурами.

Также из критериев для нейтральных спортсменов удален запрет на командные соревнования и запрет на ассоциации с национальными флагом, гимном и гербом России и Белоруссии. Тем не менее их использование по-прежнему запрещено на официальных объектах соревнований.

Татьяна Сергаева
Художественная гимнастика
