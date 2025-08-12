FIG предоставила нейтральный статус главному тренеру российских гимнасток Сергаевой

Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила нейтральный статус главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Татьяне Сергаевой, сообщает официальный сайт FIG.

О подаче заявки на получение нейтрального статуса специалист сообщила в апреле.

55-летняя Сергаева была нзначена на пост главного тренера сборной 22 февраля. На данном посту она сменила Ирину Винер, которая возглавляла национальную команду с 2001 года.

Российские гимнасты последний раз выступали на международных турнирах под эгидой FIG в марте 2022 года.

Ранее на заседании исполкома федерации были пересмотрены условия получения нейтрального статуса. В частности, FIG смягчила запрет для спортсменов на связь с вооруженными силами и МВД России и Белоруссии. Теперь под запрет для допуска попадают только прямые контракты с этими структурами.

Также из критериев для нейтральных спортсменов удален запрет на командные соревнования и запрет на ассоциации с национальными флагом, гимном и гербом России и Белоруссии. Тем не менее их использование по-прежнему запрещено на официальных объектах соревнований.