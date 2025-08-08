Художественная гимнастика
8 августа, 23:53

Российская гимнастка первой в мире выступила на Северном полюсе

Руслан Минаев
Мария Рослякова первой в мире выступила на Северном полюсе.
Фото Telegram-канал Екатерины Сиротиной, соцсети

Россиянка Мария Рослякова стала первой в мире гимнасткой, которая исполнила программу на Северном полюсе.

7 июля спортсменка выполнила программы с лентой, мячом и булавами на специальном ковре при температуре близкой к нулю. Рослякова была в классическом гимнастическом купальнике. Автором проекта стала тренер спортсменки Анна Полунина.

С 5 августа ее выступление было зарегистрировано в Реестре рекордов России, а также в международной книге рекордов Interrecord как достижение в категории «Официальное превосходство» (Official Excellence).

  • Глеб

    Все бы ничего, но в чем первенство? В мороз в купальнике? Вот кабы сама дошла до Полюса и после этого исполнила! А так что? Прокатилась в комфорте, возможно за счет спонсоров (а стомость очччень не две копейки), немного подмерзла, исполнила то, что тысячу раз исполняла. Но атомоход хорош. Особенно на фоне красивых женщин. )

    09.08.2025

  • Vladik Kadrus

    Ради этого атомный ледокол гоняли?

    09.08.2025

  • Валерий Малов

    Родственница Конюхова ?!

    09.08.2025

  • АльбертХ

    Ну, и как тебе это, Маск? Далее на Южный полюс. После в космосе на орбитальной станции. И, наконец, на Луне. И потом ... Срочно звоните Илону. Нужно быть первыми на Марсе. А кому нужны такие тупые достижения? Ну, только тупым и ещё тупее. Клоуны, бл... .

    09.08.2025

  • kbakyxa

    да уж, по маразму мы всех опережаем

    09.08.2025

  • Николай

    Чего за бабки не сделаешь

    09.08.2025

    • В Новогорске начала работу научная группа при сборной по художественной гимнастике

    FIG предоставила нейтральный статус главному тренеру российских гимнасток Сергаевой

