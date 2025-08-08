Российская гимнастка первой в мире выступила на Северном полюсе

Россиянка Мария Рослякова стала первой в мире гимнасткой, которая исполнила программу на Северном полюсе.

7 июля спортсменка выполнила программы с лентой, мячом и булавами на специальном ковре при температуре близкой к нулю. Рослякова была в классическом гимнастическом купальнике. Автором проекта стала тренер спортсменки Анна Полунина.

С 5 августа ее выступление было зарегистрировано в Реестре рекордов России, а также в международной книге рекордов Interrecord как достижение в категории «Официальное превосходство» (Official Excellence).