14 августа, 18:28

ФГР отозвала иски против Международной федерации гимнастики

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе Международного спортивного суда (CAS), 12 августа был подписан приказ о прекращении производства по восьми апелляциям, которые Федерация гимнастки России (ФГР) подала на отказ в выдаче нейтральных статусов в апреле. Изначально были поданы восемь апелляций.

Художественная гимнастика:

Милена Щенятская, Владислава Шаронова, Лала Крамаренко, Карина Киреева, Татьяна Грибкова (тренер)

Спортивная гимнастика:

Кирилл Гашков (спортсмен), Марина Стяжкина и Валентин Суходольский (оба — тренеры)

Лала Крамаренко
Спортивная гимнастика
Художественная гимнастика
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
CAS примет решение по участию российских сноубордистов в Олимпиаде не позднее 3 декабря
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов. Неожиданный союзник
Майгуров: «Фуркад предложил стать проводником между МОК, IBU и Союзом биатлонистов России»
Роднина не считает слова Ковентри двойными стандартами: «Не она принимала решения. Когда Кирсти пришла, стало какое-то послабление»
Тарасова назвала позором заявление Ковентри: «Как МОК не смешивает политику и спорт? Мы не участвуем в соревнованиях»
Австриец Фермойлен: «Большинство европейских лыжников будут рады возвращению россиян»
  • shpasic

    "Международная федерация гимнастики (FIG) решила присвоить нейтральный статус российскому гимнасту Мухаммаджону Якубову, которого ранее не допускали до международных соревнований" - чего испугались?

    15.08.2025

  • Фирсыч

    Чего испугались?

    14.08.2025

    • FIG предоставила нейтральный статус главному тренеру российских гимнасток Сергаевой

    Немка российского происхождения Варфоломеев выиграла золотую медаль ЧМ по художественной гимнастике

    Takayama

