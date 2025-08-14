ФГР отозвала иски против Международной федерации гимнастики

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе Международного спортивного суда (CAS), 12 августа был подписан приказ о прекращении производства по восьми апелляциям, которые Федерация гимнастки России (ФГР) подала на отказ в выдаче нейтральных статусов в апреле. Изначально были поданы восемь апелляций.

Художественная гимнастика:

Милена Щенятская, Владислава Шаронова, Лала Крамаренко, Карина Киреева, Татьяна Грибкова (тренер)

Спортивная гимнастика:

Кирилл Гашков (спортсмен), Марина Стяжкина и Валентин Суходольский (оба — тренеры)