Вице-спикер Госдумы Бабаков отметил смягчение санкций к российским спортсменам

Вице-спикер Госдумы и президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков рассказал о тенденции на смягчение санкций против российских спортсменов.

«Тенденции в мире, в том числе и спорте, таковы, что начинают отказываться от этих безумств в виде спортивных санкций, поэтому я уверен, что наши спортсмены будут готовы к любым соревнованиям», — цитирует Бабакова ТАСС.

Ранее Бабаков сообщил, что россияне в сентябре сыграют на турнире под эгидой Международной федерации настольного тенниса в Казахстане.