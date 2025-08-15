Губерниев: «Большое количество президентов международных федераций очень сильно ориентированы на итоги переговоров Путина и Трампа»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом 15 августа на Аляске.

«Там будет совсем не до спорта. Если будут достигнуты масштабные договоренности, естественно, это сразу затронет спорт. Но именно спортивные темы обсуждаться там не будут. В любом случае если переговоры увенчаются успехом и будут приняты судьбоносные для нашей планеты решения, то это сразу коснется допуска российских спортсменов к соревнованиям. Знаю точно, что большое количество президентов международных федераций очень сильно ориентированы на итоги этих переговоров. Об этом я знаю практически из первых уст», — сказал Губерниев «СЭ».

Российские спортсмены отстранены от международных турниров с весны 2022 года. В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако рекомендации не распространяются на командные виды спорта.