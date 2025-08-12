Остальные
12 августа, 08:59

На Всемирных играх в Китае умер итальянский ориентировщик Дебертолис

Павел Лопатко

Итальянец Маттиа Дебертолис умер во время соревнований по спортивному ориентированию на Всемирных играх в китайском Чэнду, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Трагический инцидент случился утром 8 августа — Дебертолис проходил среднюю дистанцию. Медики доставили его в больницу, где он скончался.

Организаторы Всемирных игр выразили соболезнования в связи со смертью спортсмена. Они пообещали оказать помощь его родственникам. Однако от дальнейших комментариев организаторы отказались.

Дебертолису было 29 лет.

Трагедия на Всемирных играх в Китае: скончался итальянский ориентировщик Дебертолис

Источник: ТАСС
