На Всемирных играх в Китае умер итальянский ориентировщик Дебертолис
Итальянец Маттиа Дебертолис умер во время соревнований по спортивному ориентированию на Всемирных играх в китайском Чэнду, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.
Трагический инцидент случился утром 8 августа — Дебертолис проходил среднюю дистанцию. Медики доставили его в больницу, где он скончался.
Организаторы Всемирных игр выразили соболезнования в связи со смертью спортсмена. Они пообещали оказать помощь его родственникам. Однако от дальнейших комментариев организаторы отказались.
Дебертолису было 29 лет.
Источник: ТАСС
Новости