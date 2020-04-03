Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновил статистические данные по России за последние сутки. За минувшие сутки в РФ был выявлен 601 новый случай коронавируса в 32 регионах, четыре человека умерли, за сутки полностью выздоровели 46 человек.

Наибольшее число новых случаев за сутки выявлено в Москве (448), Московской области (34), Краснодарском крае (17), Пензенской области (11), Ленинградской области (10) и Ямало-Ненецком АО (10).

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 человека, выздоровел 281 человек. Больше всего зараженных в Москве (2923), Московской области (211), Санкт-Петербурге (156) и Республике Коми (56).