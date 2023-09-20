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Сегодня, 15:47

В Минспорта объяснили сокращение финансирования российского спорта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заместитель министра спорта России Азат Кадыров заявил, что сокращение финансирования российского спорта является плановым.

«По бюджету: проект на 2024 год — 55,8 миллиарда рублей, на 2025 год — 41,5 миллиарда, на 2026 год — 49 миллиардов рублей. У нас в 2024 году заканчивается федеральный проект, пока непонятно, как дальше будет реализовываться «Спорт — норма жизни», поэтому сокращения могу назвать плановыми», — приводит слова Кадырова РИА Новости.

Ранее исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова заявляла, что беспокоится по поводу сокращения финансирования сферы спорта, охарактеризовав выделяемый бюджет как «просто слезы».

Источник: РИА Новости
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