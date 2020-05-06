Статистика по коронавирусу в России и мире на 6 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 86 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1462 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 858 человек), Московской области (829), Санкт-Петербурге (312), Нижегородской области (272) и Республике Дагестан (181).

Всего на день 6 мая в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 10.45 по московскому времени 6 мая в мире зарегистрировано 3 740 583 случая заражения коронавирусом. Зафиксирован 258 481 летальный исход, выздоровел 1 247 191 человек.

В США количество зараженных составляет 1 237 761 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (250 561) и Италия (213 013).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (72 275), Великобритании (29 427) и Италии (29 315).