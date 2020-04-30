Статистика по коронавирусу в России и мире на 30 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 7 099 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 101 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 1 333 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 093 человека), Московской области (793), Санкт-Петербурге (336), Республике Дагестан (158) и Нижегородской области (150).

Всего на день 30 апреля в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 10.40 по московскому времени 30 апреля в мире зарегистрировано 3 222 468 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 228 270 летальных исходов, выздоровели 1 005 580.

В США количество зараженных составляет 1 064 572 человека — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (236 899) и Италия (203 591).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (61 669), Италии (27 682) и Великобритании (26 097).